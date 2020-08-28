Обучение в школах. Фото: iStock

https://racurs.ua/n143106-karantinnye-pravila-dlya-shkol-mogut-pomenyat-za-den-do-1-sentyabrya.html

Ракурс

Обучение в школах должно начаться 1 сентября во всех населенных пунктах, которые не относятся к «красной» карантинной зоне. Однако как именно будет проходить обучение — до сих пор непонятно.

Постановление, в котором перечислены правила работы школ на период карантина, Министерство здравоохранения опубликовало только 22 августа. Спустя несколько дней представители Кабмина объяснили, что подразумевают новые правила. Однако и их еще могут поменять. Финальную версию документа планируют утвердить 30−31 августа. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на представителя в Кабмине.

Именно этот документ отправят в управления образования в регионах. Таким образом, школы получат финальные протоколы в лучшем случае 31 августа.

Изменения, которые планируют внести, могут касаться дистанционного обучения. Кроме того, в документе планируют предусмотреть размещение в школах избирательных комиссий во время проведения местных выборов.

Есть вероятность, что в финальном варианте документа с рекомендациями работы для школ будет прописано, что учебные заведения должны будут прерывать обучение на несколько дней — пока будут работать избирательные комиссии.

Как писал «Ракурс», во время брифинга 28 августа министр здравоохранения Украины Максим Степанов подробно объяснил, как будут работать школы в условиях коронавирусного карантина. В частности, он рассказал об изменениях в расписании учеников, нововведениях в питании и перевозке школьными автобусами.