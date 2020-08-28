Гигантская черепаха. Фото: Яндекс

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Ракурс

В Соединенных Штатах Америки (США) защитники дикой природы штата Флорида обнаружили в реке гигантскую грифовую черепаху весом 45 кг.

Черепаха относится к недавно открытому подвиду, обитающему в реке Суванни на юге страны. Об этом сообщает Daily Mail.





Биологи с помощью департамента рыбных ресурсов и дикой природы Флориды поймали трех грифовых черепах малоизученного подвида Macrochelys suwanniensis. В расставленные возле водоема ловушки попал самец с рекордным весом 45 кг. Его сородич весил 29 кг, а самка животного весила всего 20 кг.





Отмечается, что специалисты изучают этот вид только с 2014 года. Ранее он был неизвестен научному сообществу. По оценкам биологов, пойманным особям от 40 до 80 лет. Черепах отпустили обратно в реку после того, как провели необходимые измерения и взвешивания.





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