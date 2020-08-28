Гігантська черепаха. Фото: Яндекс

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У Сполучених Штатах Америки (США) захисники дикої природи штату Флорида виявили в річці гігантську грифову черепаху вагою 45 кг.

Черепаха належить до нещодавно відкритого підвиду, що живе в річці Суванні на півдні країни. Про це повідомляє Daily Mail.



Біологи за допомогою департаменту рибних ресурсів і дикої природи Флориди зловили трьох грифових черепах маловивченого підвиду Macrochelys suwanniensis. В розставлені біля водойми пастки потрапив самець з рекордною вагою 45 кг. Його родич важив 29 кг, а самка тварини важила всього 20 кг.

Зазначається, що фахівці вивчають цей вид тільки з 2014 року. Раніше він був невідомий науковій спільноті. За оцінками біологів, спійманим особинам від 40 до 80 років. Черепах відпустили назад в річку після того, як провели необхідні вимірювання і зважування.

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