Навчання в школах. Фото: iStock

https://racurs.ua/ua/n143106-karantynni-pravyla-dlya-shkil-mojut-zminyty-za-den-do-1-veresnya.html

Ракурс

Навчання в школах має розпочатися 1 вересня у всіх населених пунктах, які не належать до «червоної» карантинної зони. Проте як саме буде проходити навчання — досі незрозуміло.

Постанова, в якій перераховані правила роботи шкіл на період карантину, Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) опублікувало тільки 22 серпня. Через кілька днів представники Кабміну пояснили, як саме треба трактувати нові правила. Проте і їх ще можуть змінити. Фінальну версію документа планують затвердити 30−31 серпня. Про це пише «РБК-Україна» з посиланням на представника в Кабміні.

Саме цей документ відправлять в управління освіти в регіонах. Відтак школи отримають фінальні протоколи в кращому випадку 31 серпня.

Зміни, які планують внести, можуть стосуватися дистанційного навчання. Крім того, в документі планують передбачити розміщення в школах виборчих комісій під час проведення місцевих виборів.

Є ймовірність, що в фінальному варіанті документа з рекомендаціями роботи для шкіл буде прописано, що навчальні заклади повинні будуть переривати навчання на кілька днів — поки будуть працювати виборчі комісії.

Як писав «Ракурс», під час брифінгу 28 серпня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов детально пояснив, як будуть працювати школи в умовах Коронавірусние карантину. Зокрема, він розповів про зміни в розкладі учнів, нововведення в харчуванні і перевезення шкільними автобусами.