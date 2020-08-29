Дешевые кредиты пообещал Зеленский агробизнесу. Фото: РИА Новости

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Ракурс

Дешевые кредиты для украинского агробизнеса пообещал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом глава державы заявил во время встречи с представителями бизнеса, которая проходила в рамках его рабочей поездки в Черкасскую область.

Президент заявил, что поездки по стране дают ему возможность непосредственно на местах узнать о проблемах того или иного региона, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Представители агробизнеса Черкасской области поблагодарили Зеленского за принятие закона о кооперации, который дает возможность развиваться малому и среднему бизнесу.

Со своей стороны Зеленский пообещал способствовать улучшению системы кредитования для агробизнеса.

Если речь идет об оросительной системе, можем обсудить, по меньшей мере, с государственными банками отдельный формат кредитования. Например, 3−5%. Давайте предложения, — заявил президент.



В конце встречи Зеленский подчеркнул, что власти и бизнесу нужен диалог. Поэтому попросил хотя бы раз в месяц проводить встречи с главой облгосадминистрации относительно текущих проблем. Также призвал обращаться к нему, если возникают трудности, которые не решаются без президента.

Как ранее писал «Ракурс», почти на час задержали футбольный матч первого предварительного раунда Кубка Украины между «Кривбассом» и «Черкасщиной», чтобы дождаться Зеленского. Президент в этом матче сделал символический первый удар.