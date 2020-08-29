Дешеві кредити пообіцяв Зеленський агробізнесу. Фото: РІА Новости

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Ракурс

Дешеві кредити для українського агробізнесу пообіцяв президент України Володимир Зеленський. Про це голова держави заявив під час зустрічі з представниками бізнесу, яка проходила у рамках його робочої поїздки до Черкаської області.

Президент заявив, що поїздки по країні дають йому можливість безпосередньо на місцях дізнаватися про проблеми того чи іншого регіону, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Представники агробізнесу Черкаської області подякували Зеленського за прийняття закону про кооперацію, який дає можливість розвиватися малому і середньому бізнесу.

Зі свого боку Зеленський пообіцяв сприяти поліпшенню системи кредитування для агробізнесу.

Якщо йдеться про зрошувальну систему, можемо проговорити щонайменше з державними банками окремий формат кредитування. Наприклад, під 3−5%. Давайте пропозиції, — заявив президент.



Наприкінці зустрічі Зеленський підкреслив, що владі й бізнесу потрібен діалог. Тому попросив хоча б раз на місяць проводити зустрічі з головою облдержадміністрації щодо поточних проблем. Також закликав звертатися до нього, якщо виникають труднощі, які не вирішуються без президента.

Як раніше писав «Ракурс», майже на годину затримали футбольний матч першого попереднього раунду Кубка України між «Кривбасом» та «Черкащиною», щоб дочекатися Зеленського. Президент в цьому матчі зробив символічний перший удар.