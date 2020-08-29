Белорусский ОМОН оказался бессилен против женщин. Фото: Вести

https://racurs.ua/n143141-belorusskiy-omon-okazalsya-bessilen-protiv-jenschin-video.html

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Протесты в Беларуси продолжаются и сегодня, 29 августа, в Минске прошел женский марш солидарности. Белорусский ОМОН пытался сдержать шествие женщин, но плотные ряды правоохранителей, которые пытались создать оградительную цепь, оказались неспособными остановить протестующих женщин.

В соцсетях появилось множество видео, на которых видны безуспешные попытки белорусских правоохранителей встать на дороге женщин. Белоруски проворно обходили цепи милиции, а при необходимости, переходили на бег, оставляя ОМОН с носом.

Белоруски не забывали во время своих маневров отпускать милиционерам колкие замечания: «Позор, мальчики!», «Позор» и «Отпускай!»

Белоруски показали не только солидарность, но и твердость характера. Несколько раз они не позволяли милиции задерживать мужчин, оберегая представителей сильного пола цепью из сплетенных рук.

Одного мужчину женщины буквально вырвали из рук трех силовиков. Милиционеры пытались провести задержанного мужчину через толпу женщин, но белоруски не позволили им этого сделать.