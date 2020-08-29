Білоруський ОМОН виявився безсилим проти жінок. Фото: Вісті

https://racurs.ua/ua/n143141-biloruskyy-omon-vyyavyvsya-bezsylym-proty-jinok-video.html

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Протести у Білорусі тривають і сьогодні, 29 серпня, у Мінську пройшов жіночий марш солідарності. Білоруський ОМОН намагався стримати хід жінок, але щільні ряди правоохоронців, які намагалися створити захисний ланцюг, виявилися нездатними зупинити протестуючих жінок.

У соцмережах з’явилося безліч відео, на яких видно безуспішні спроби білоруських правоохоронців встати на дорозі жінок. Білоруски швидко обходили ланцюги міліції, а за потреби, переходили на біг, залишаючи ОМОН із носом.

Білоруски не забували під час своїх маневрів відпускати міліціонерам колючі зауваження: «Ганьба, хлопчики!», «Ганьба» та «Відпускай!»

Білоруски показали не тільки солідарність, а й твердість характеру. Кілька разів вони не дозволяли міліції затримувати чоловіків, оберігаючи представників сильної статі ланцюгом зі сплетених рук.

Одного чоловіка жінки буквально вирвали із рук трьох силовиків. Міліціонери намагалися провести затриманого чоловіка через натовп жінок, але білоруски не дозволили їм цього зробити.