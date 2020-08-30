Ураган "Лора". Фото: DW

https://racurs.ua/n143142-moschnyy-uragan-lora-unes-jizni-esche-dvoih-chelovek.html

Ракурс

Ураган «Лора», который прокатился по югу Соединенных Штатов Америки (США), разрушил дома и стал причиной гибели 16 человек.

Ранее сообщалось о 14 погибших. Об этом сообщает Assisiated Press.

Сообщается, что от стихии умерли 84-летний мужчина и 80-летняя женщина в городе Аллен-Пэриш. Причиной смерти стало отравление угарным газом. Погибшие неправильно пользовались генератором во время урагана. Отмечается, что от отравления угарным газом погибли более половины жертв.

В Луизиану прибыл президент США Дональд Трамп, чтобы осмотреть последствия стихийного бедствия и оценить ущерб, нанесенный ураганом. Вместе с губернатором штата Джоном Белл Эдвардсом он осмотрел пострадавшие от природной катастрофы города.

Сейчас жители юго-западной Луизианы начали убирать поваленные деревья, а также сорванные крыши домов.



Напомним, ранее мы сообщали, что побережье США уничтожал ураган «Лора». Он вышел на сушу в районе города Камерон штата Луизиана и со скоростью 24 км/ч и двигался в северном направлении вглубь материка.

Ураган принес в прибрежные районы очень сильный ветер. В некоторых районах высота волн достигала 6 м, шторм принес проливные дожди и наводнения. Из штата Техас эвакуировали почти 300 тыс. человек.