Потужний ураган «Лора» призвів до загибелі ще двох людей

Ураган "Лора". Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n143142-potujnyy-uragan-lora-pryzviv-do-zagybeli-sche-dvoh-ludey.html

Ракурс

Ураган «Лора», який прокотився півднем Сполучених Штатів Америки (США), розтрощив домівки та став причиною загибелі 16 людей.



Раніше повідомлялося про 14 загиблих. Про це повідомляє Assisiated Press.

Повідомляється, що від стихії загинули 84-річний чоловік і 80-річна жінка в місті Аллен-Періш. Причиною смерті стало отруєння чадним газом. Загиблі неправильно користувалися генератором. Від отруєння чадним газом загинули понад половина жертв.

До Луїзіани прибув президент США Дональд Трамп, щоб оглянути наслідки негоди та оцінити збитки від природного катаклізму. Разом із губернатором штату Джоном Белл Едвардсом він оглянув постраждалі від урагану міста.

Наразі жителі південно-західної Луїзіани почали прибирати повалені дерева, а також зірвані дахи домівок.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що узбережжя США пошматував ураган «Лора». Він вийшов на сушу в районі міста Камерон штату Луїзіана і зі швидкістю 24 км/год рухався в північному напрямку вглиб материка.

Ураган приніс у прибережні райони дуже сильний вітер. У деяких районах висота хвиль досягала 6 м, шторм приніс проливні дощі і повені. Зі штату Техас евакуювали майже 300 тис. людей.