Учить школьников на открытом воздухе предлагают в Минздраве

Коронавирус в школах. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n143147-uchit-shkolnikov-na-otkrytom-vozduhe-predlagaut-v-minzdrave.html

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Коронавирус в Украине переходит в стадию второй волны. Поэтому Министерство здравоохранения рекомендует учебным заведениям по возможности проводить уроки на открытом воздухе.

Такая мера поможет снизить риск распространения коронавируса в школах среди детей и персонала учреждений. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он заявил, что есть занятия, которые просто невозможно проводить на открытом воздухе, но если в школах будет возможность создать такие условия на некоторых уроках, это будет лучшим решением для предотвращения распространения болезни.

Также он добавил, что обучение с 1 сентября будет происходить во все школах Украины, за исключением школ, находящихся в «красных зонах» эпидемиологической опасности.

Напомним, ранее мы сообщали, что карантинные правила для школ могут изменить за день до 1 сентября. Постановление, в котором перечислены правила работы школ на период карантина Минздрав опубликовал только 22 августа.

Через несколько дней представители Кабмина объяснили, как надо трактовать новые правила. Однако и их еще могут изменить. Финальную версию документа планируют утвердить 30−31 августа.