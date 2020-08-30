Навчати школярів на відкритому повітрі рекомендують у МОЗ

Коронавірус в Україні. Фото: Pixabay

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Коронавірус в Україні переходить до стадії другої хвилі. Через це Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) рекомендує навчальним закладам по можливості проводити уроки на відкритому повітрі.

Така міра допоможе знизити ризик розповсюдження коронавірусу у школах серед дітей та персоналу закладів. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він заявив, що є заняття, які просто неможливо проводити на відкритому повітрі, але якщо у школах буде можливість створити такі умови, це буде найкращим рішенням для запобігання захворюванню.

Також він додав, що навчання з 1 вересня буде відбуватись у всі школах України, за винятком шкіл, які перебувають у «червоних зонах» епідеміологічної небезпеки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантинні правила для шкіл можуть змінити за день до 1 вересня. Постанова, в якій перераховані правила роботи шкіл на період карантину МОЗ опублікувало тільки 22 серпня.

Через кілька днів представники Кабміну пояснили, як саме треба трактувати нові правила. Проте і їх ще можуть змінити. Фінальну версію документа планують затвердити 30−31 серпня.