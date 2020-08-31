Огромную территорию украинской земли отдали человеку из ДНР

https://racurs.ua/n143215-ogromnuu-territoriu-ukrainskoy-zemli-otdali-cheloveku-iz-dnr.html

Ракурс

Руководителем государственного предприятия «Конярство України» недавно назначили Евгения Веретюка, который прибыл прямиком из так называемой Донецкой народной республики.

Как рассказал в интервью «Ракурсу» Андрей Шишук (позывной «Север»), участник обороны Донецкого аэропорта в составе 90-го отдельного батальона, предприятие владеет 43 тыс. га земли в 15 филиалах по всей Украине — а это огромные территории.

«Совсем недавно он красовался на видео с двумя «министрами"-террористами на открытии завода по изготовлению труб «Металлист». Между прочим, Веретюк значился директором завода в 2014—2015 годах, когда на территории предприятия была организована тюрьма, где держали и пытали украинских патриотов. Сегодня он поддерживает отношения с бывшим премьером Азаровым и владельцем конного завода «Миллениум» Константином Згарой, которого называют «конюхом Януковича». Вопрос: как его впустили, где те люди, которые проверяют тех, кого назначают на подобные должности?» — недоумевает Андрей Шишук.

Он также сообщил, что по ГП «Конярство України» с 2016 года открыто дело о банкротстве: «Якобы предприятие должно нескольких фирмам (ноги у которых, к слову, тоже растут из Донецкой области). Главное имущество предприятия — земля, огромные площади украинской земли. И вот их-то могут тихо отдать… ребятам из ДНР. Пока на передке защищают каждые сто метров, по-тихому заберут десятки тысяч гектаров».

«Сейчас ветераны вплотную занялись этим товарищем, — рассказывает Андрей Шишук. — Мы защищали украинскую землю на передовой и будем продолжать защищать ее здесь. Но мы хотим, чтобы на ситуацию обратили самое пристальное внимание в компетентных органах, в первую очередь в СБУ».

«Вот так войны и проигрываются, — подытожил он. — Не на поле боя, где мы героически сражаемся, и они поняли, что нас не победят, а тихо, незаметно, в тылу».

Как ранее сообщал «Ракурс», в связях с сепаратистами ДНР уличили «главного конюха» страны.