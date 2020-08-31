Величезну територію української землі віддали людині з ДНР

https://racurs.ua/ua/n143215-velycheznu-terytoriu-ukrayinskoyi-zemli-viddaly-ludyni-z-dnr.html

Ракурс

Керівником державного підприємства «Конярство України» нещодавно призначили Євгена Веретюка, який прибув просто з так званої Донецької народної республіки.

Як розповів в інтерв’ю «Ракурсу» Андрій Шишук (позивний «Сєвєр»), учасник оборони Донецького аеропорту у складі 90-го окремого батальйону, підприємство володіє 43 тис. га землі в 15 філіях по всій Україні — а це величезні території.

«Зовсім нещодавно він красувався на відео з двома «міністрами"-терористами на відкритті заводу з виготовлення труб «Металіст». Між іншим, Веретюк значився директором заводу у 2014−2015 роках, коли на території підприємства була організована в’язниця, де тримали і катували українських патріотів. Сьогодні він підтримує стосунки з колишнім прем'єром Азаровим і власником кінного заводу «Міленіум» Костянтином Згарою, котрого називають «конюхом Януковича». Питання: як його впустили, де ті люди, які перевіряють тих, кого призначають на такі посади?» — обурюється Андрій Шишук.

Він також повідомив, що стосовно ДП «Конярство України» з 2016 року відкрито справу про банкрутство: «Нібито підприємство винне кільком фірмам (ноги в яких, до слова, теж ростуть з Донецької області). Головне майно підприємства — земля, величезні площі української землі. І ось їх-то можуть тихо віддати… хлопцям з ДНР. Поки на передку захищають кожні сто метрів, по-тихому заберуть десятки тисяч гектарів».

«Зараз ветерани впритул зайнялися цим товаришем, — розповідає Андрій Шишук. — Ми захищали українську землю на передовій, і продовжимо захищати її тут. Але ми хочемо, щоб на ситуацію звернули найпильнішу увагу в компетентних органах, насамперед в СБУ».

«Ось так війни і програються, — підсумував він. — Не на полі бою, де ми героїчно боремося, і вони зрозуміли, що нас не переможуть, а тихо, непомітно, в тилу».

Як раніше повідомляв «Ракурс», у зв’язках з сепаратистами ДНР викрили «головного конюха» країни.