1 сентября отмечают День знаний и начало нового учебного годаhttps://racurs.ua/n143217-1-sentyabrya-otmechaut-den-znaniy-i-nachalo-novogo-uchebnogo-goda.htmlРакурс
1 сентября в Украине отмечают День знаний. В этот день в школах начнется новый учебный год.
Государственный праздник был введен по аналогии с советским праздником. На законодательном уровне его официально закрепили 13 мая 1999 года. День знаний сопровождается рядом традиций, привычных для школьников и их родителей.
В этот день ученики приходят в школу в светлых рубашках, пиджаках, однотонных юбках, брюках, сарафанах. Затем начинается праздничная школьная линейка. Ее проводят почти во всех школах. Учителя и ученики поздравляют друг друга с началом нового учебного года, часто на линейках читают стихи, исполняют песни. Многие школьники покупают цветы, которые дарят учителям.
Чаще всего ученик выпускного класса сажает себе на плечо первоклашку с колокольчиком в руках, после чего они идут по кругу, а девочка звонит в колокольчик, приглашая всех на первый урок.
Этот день в истории:
- 1819 — на сцене Полтавского театра состоялась премьера пьесы Котляревского «Наталка Полтавка»;
- 1964 — в Киеве открыт первый в Украине широкоформатный кинотеатр «Украина»;
- 1964 — первый выход на телеэкраны программы «Спокойной ночи, малыши!»;
- 1996 — в Украине в обращение введена национальная валюта — гривня;
- 2006 — в Крыму начал вещание первый в мире крымскотатарский канал.
В этот день родились:
- 1875 — американский писатель, литературный отец Тарзана Эдгар Берроуз;
- 1877 — нобелевский лауреат, британский физик и химик Фрэнсис Уильям Астон;
- 1923 — американский боксер-профессионал Рокки Марчиано;
- 1947 — украинский певец, автор песен Николай Мозговой. Ему удалось сделать значительный вклад в популяризацию украинской песни;
- 1961 — украинский политик, супруга президента Виктора Ющенко — Екатерина Ющенко.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине начнут отмечать новый профессиональный праздник.