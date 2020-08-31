1 сентября праздник. Фото: Киев информатор

https://racurs.ua/n143217-1-sentyabrya-otmechaut-den-znaniy-i-nachalo-novogo-uchebnogo-goda.html

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1 сентября в Украине отмечают День знаний. В этот день в школах начнется новый учебный год.

Государственный праздник был введен по аналогии с советским праздником. На законодательном уровне его официально закрепили 13 мая 1999 года. День знаний сопровождается рядом традиций, привычных для школьников и их родителей.

В этот день ученики приходят в школу в светлых рубашках, пиджаках, однотонных юбках, брюках, сарафанах. Затем начинается праздничная школьная линейка. Ее проводят почти во всех школах. Учителя и ученики поздравляют друг друга с началом нового учебного года, часто на линейках читают стихи, исполняют песни. Многие школьники покупают цветы, которые дарят учителям.

Чаще всего ученик выпускного класса сажает себе на плечо первоклашку с колокольчиком в руках, после чего они идут по кругу, а девочка звонит в колокольчик, приглашая всех на первый урок.

Этот день в истории:

1819 — на сцене Полтавского театра состоялась премьера пьесы Котляревского «Наталка Полтавка»;

1964 — в Киеве открыт первый в Украине широкоформатный кинотеатр «Украина»;

1964 — первый выход на телеэкраны программы «Спокойной ночи, малыши!»;

1996 — в Украине в обращение введена национальная валюта — гривня;

2006 — в Крыму начал вещание первый в мире крымскотатарский канал.

В этот день родились:

1875 — американский писатель, литературный отец Тарзана Эдгар Берроуз;

1877 — нобелевский лауреат, британский физик и химик Фрэнсис Уильям Астон;

1923 — американский боксер-профессионал Рокки Марчиано;

1947 — украинский певец, автор песен Николай Мозговой. Ему удалось сделать значительный вклад в популяризацию украинской песни;

1961 — украинский политик, супруга президента Виктора Ющенко — Екатерина Ющенко.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине начнут отмечать новый профессиональный праздник.