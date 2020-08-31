1 вересня свято. Фото: Київ інформатор

https://racurs.ua/ua/n143217-1-veresnya-svyatkuut-den-znan-i-pochatok-novogo-navchalnogo-roku.html

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1 вересня в Україні відзначають День знань. У цей день в школах розпочнеться новий навчальний рік.

Державне свято було введено за аналогією з радянським святом. На законодавчому рівні його офіційно закріпили 13 травня 1999 року. День знань супроводжується рядом традицій, звичних для школярів і їхніх батьків.

Учні приходять до школи у світлих сорочках, піджаках, однотонних спідницях, штанах та сарафанах. Потім починається святкова шкільна лінійка. Її проводять майже у всіх школах. Вчителі та учні вітають один одного з початком нового навчального року, часто на лінійках читають вірші, виконують пісні. Багато школярів купують квіти, які дарують вчителям.

Часто зустрічається традиція, коли учень випускного класу садить собі на плече першокласницю з дзвоником у руках, після чого вони йдуть по колу, а дівчинка дзвонить в дзвіночок, запрошуючи всіх на перший урок.

Цей день в історії:

1819 — на сцені Полтавського театру відбулася прем'єра п'єси Котляревського «Наталка Полтавка»;

1964 — у Києві відкрито перший в Україні широкоформатний кінотеатр «Україна»;

1964 — перший вихід на телеекрани програми «На добраніч, малюки!»;

1996 — в Україні в обіг введена національна валюта — гривня;

2006 — в Криму розпочав мовлення перший у світі кримськотатарський канал.

В цей день народилися:

1875 — американський письменник, літературний батько Тарзана Едгар Берроуз;

1877 — нобелівський лауреат, британський фізик і хімік Френсіс Вільям Астон;

1923 — американський боксер-професіонал Рокі Марчіано;

1947 — український співак, автор пісень Микола Мозговий. Йому вдалося зробити значний внесок у популяризацію української пісні;

1961 — український політик, дружина президента Віктора Ющенка — Катерина Ющенко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні почнуть відзначати нове професійне свято.