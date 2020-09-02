Дело Стерненко парламентская ВСК требует рассматривать в Киеве

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Рассмотрение дела Сергея Стерненко парламентская временная следственная комиссия требует перенести из Одессы в Киев.

Об этом говорится в открытом заявлении членов ВСК, которое озвучила на заседании Рады 2 сентября нардеп Соломия Бобровская.

Члены комиссии, которая занимается контролем расследования нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов, заявили, что судебный и прокурорский произвол в деле Стерненко достиг апогея.

Верховный суд отказал в рассмотрении дела в Киеве и перенес его в Одессу, так как жена Ивана Кузнецова, погибшего во время нападения на Стерненко, живет в этом городе.

Члены ВСК считают, что попытка еще одного нападения на Стерненко, произошедшая 31 августа возле здания суда, является следствием переноса рассмотрения в Одессу.

Кроме того, нардепы обратили внимание на то, что прокуратура во время первого заседания решила изменить меру пресечения для экс-лидера одесского «Правого сектора» — ночной домашний арест заменить на арест. При этом правоохранители ссылаются на отсутствие авторитетных поручителей и гарантий участия Стерненка в судебном процессе.

10 нардепов и общественные деятели поручились за него. Все эти действия выгодны властям Одессы, которые могут быть связаны с возможными заказчиками нападений на Стерненко, — заявила Бобровская.

В заявлении ВСК говорится о необходимости вернуть рассмотрение дела в Киев.

Полиция Одессы составила административный протокол за хулиганство на жителя Черноморска, который облил активиста Сергея Стерненко жидкостью, похожей на мочу, возле Приморского райсуда. По поводу этого инцидента ни сам Стерненко, ни его официальный представитель в полицию не обращались.

На Стерненко в 2018 году было совершено несколько нападений в Одессе. 24 мая 2018 года на него и его девушку напали двое мужчин. Один из нападавших — житель Черноморска Иван Кузнецов — получил ножевое ранение в живот, которое привело к его смерти. Шевченковский райсуд Киева избрал Стерненко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста до 21 сентября.