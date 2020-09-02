Справу Стерненка парламентська ТСК вимагає розглядати в Києві

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Розгляд справи Сергія Стерненка парламентська тимчасова слідча комісія вимагає перенести з Одеси до Києва.

Про це йдеться у відкритій заяві членів ТСК, яку виголосила на засіданні Ради 2 вересня нардеп Соломія Бобровська.

Члени комісії, яка займається контролем розслідування нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів, заявили, що судове і прокурорське свавілля у справі Стерненка досягло апогею.

Верховний суд відмовив у розгляді справи в Києві і переніс його до Одеси, оскільки дружина Івана Кузнецова, який загинув під час нападу на Стерненка, мешкає в цьому місті.

Члени ТСК вважають, що спроба ще одного нападу на Стерненка, яка сталася 31 серпня біля будівлі суду, є наслідком перенесення розгляду до Одеси.

Окрім того, нардепи звернули увагу на те, що прокуратура під час першого засідання вирішила змінити запобіжний захід для екс-лідера одеського «Правого сектора» — нічний домашній арешт на тримання у СІЗО. При цьому правоохоронці посилаються на відсутність авторитетних поручителів та гарантій участі Стерненка у судовому процесі.

10 нардепів і громадські діячі поручилися за нього. Усі ці дії вигідні органам влади Одеси, які можуть бути пов’язані із можливими замовниками нападів на Стерненка, — заявила Бобровська.

У заяві ТСК йдеться про необхідність повернути розгляд справи у Київ.

Поліція Одеси склала адміністративний протокол за хуліганство на жителя Чорноморська, який облив активіста Сергія Стерненка рідиною, схожою на сечу, біля Приморського райсуду в Одесі. З приводу цього інциденту ні сам Стерненко, ні його офіційний представник в поліцію не зверталися.

На Стерненка у 2018 році було здійснено кілька нападів в Одесі. 24 травня 2018 року на нього і його дівчину напали двоє осіб. Один із нападників — мешканець Чорноморська Іван Кузнєцов — отримав ножове поранення в живіт, яке призвело до його смерті. Шевченківський райсуд Києва обрав Стерненку запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту до 21 вересня.