Коронавирус в Киеве обнаружили у рекордного числа жителей

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Ракурс

Коронавирус в Киеве обнаружили у рекордного числа пациентов — 332 жителя столицы за прошедшие сутки, 1 сентября, заболели COVID-19. К сожалению, болезнь унесла жизни пяти человек.

Такие неутешительные данные обнародовал 2 сентября мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

В столице новый всплеск вируса за прошедшие сутки. Еще 332 больных! Всего коронавирус унес жизни 218 киевлян. На сегодня в столице уже у 13 тыс. 878 человек подтверждено заболевание COVID-19, — сообщил Кличко.

По словам чиновника, среди тех, кто заболели:

180 женщин в возрасте от 19 до 84 лет;

шесть девочек от двух месяцев до 17 лет;

137 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет;

девять мальчиков от одного года до 15.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализированы 75 пациентов. Все остальные инфицированные сейчас находятся на самоизоляции под наблюдением врачей.