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Коронавирус в Киеве обнаружили у рекордного числа жителей

Коронавирус в Киеве обнаружили у рекордного числа жителей (КАРТА)

2 сен 2020, 12:27
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Коронавирус в Киеве обнаружили у рекордного числа пациентов — 332 жителя столицы за прошедшие сутки, 1 сентября, заболели COVID-19. К сожалению, болезнь унесла жизни пяти человек.

Такие неутешительные данные обнародовал 2 сентября мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

В столице новый всплеск вируса за прошедшие сутки. Еще 332 больных! Всего коронавирус унес жизни 218 киевлян. На сегодня в столице уже у 13 тыс. 878 человек подтверждено заболевание COVID-19, — сообщил Кличко.

Динамика заболеваемости COVID-19 в Киеве, данные - СНБО

По словам чиновника, среди тех, кто заболели:

  • 180 женщин в возрасте от 19 до 84 лет;

  • шесть девочек от двух месяцев до 17 лет;

  • 137 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет;

  • девять мальчиков от одного года до 15.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализированы 75 пациентов. Все остальные инфицированные сейчас находятся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Коронавірус у Києві


Выздоровели за минувшие сутки 68 человек. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 59, Днепровском — 54, Деснянском районе — 47 случаев, — рассказал Кличко.

Источник: Ракурс


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