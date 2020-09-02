Коронавирус в Киеве обнаружили у рекордного числа жителей (КАРТА)https://racurs.ua/n143294-koronavirus-v-kieve-obnarujili-u-rekordnogo-chisla-jiteley-karta.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве обнаружили у рекордного числа пациентов — 332 жителя столицы за прошедшие сутки, 1 сентября, заболели COVID-19. К сожалению, болезнь унесла жизни пяти человек.
Такие неутешительные данные обнародовал 2 сентября мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.
В столице новый всплеск вируса за прошедшие сутки. Еще 332 больных! Всего коронавирус унес жизни 218 киевлян. На сегодня в столице уже у 13 тыс. 878 человек подтверждено заболевание COVID-19, — сообщил Кличко.
По словам чиновника, среди тех, кто заболели:
180 женщин в возрасте от 19 до 84 лет;
шесть девочек от двух месяцев до 17 лет;
137 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет;
девять мальчиков от одного года до 15.
В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализированы 75 пациентов. Все остальные инфицированные сейчас находятся на самоизоляции под наблюдением врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 68 человек. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 59, Днепровском — 54, Деснянском районе — 47 случаев, — рассказал Кличко.