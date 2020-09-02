Коронавірус у Києві виявили у рекордної кількості пацієнтів — коронавірус у Києві

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Коронавірус у Києві виявили у рекордної кількості пацієнтів — 332 мешканців столиці за минулу добу, 1 вересня, захворіли на COVID-19. На жаль, хвороба забрала життя п’ятьох осіб.

Такі невтішні дані оприлюднив 2 вересня мер Києва Віталій Кличко під час онлайн прес-конференції.

У столиці новий сплеск вірусу за минулу добу. Ще 332 хворих! Усього коронавірус забрав життя 218 киян. На сьогодні в столиці вже у 13 тис. 878 осіб підтверджено захворювання на COVID-19, — повідомив Кличко.

За словами чиновника, серед тих, хто захворіли:

180 жінок віком від 19 до 84 років;

шестеро дівчат від двох місяців до 17 років;

137 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв;

дев’ятеро хлопчиків від одного року до 15.

До лікарень столиці за минулу добу шпиталізували 75 пацієнтів. Усі інші інфіковані нині перебувають на самоізоляції під наглядом лікарів.