Коронавірус у Києві виявили у рекордної кількості пацієнтів — коронавірус у Києві

Коронавірус у Києві виявили у рекордної кількості пацієнтів (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n143294-koronavirus-u-kyievi-vyyavyly-u-rekordnoyi-kilkosti-paciientiv-karta.htmlРакурс
Коронавірус у Києві виявили у рекордної кількості пацієнтів — 332 мешканців столиці за минулу добу, 1 вересня, захворіли на COVID-19. На жаль, хвороба забрала життя п’ятьох осіб.
Такі невтішні дані оприлюднив 2 вересня мер Києва Віталій Кличко під час онлайн прес-конференції.
У столиці новий сплеск вірусу за минулу добу. Ще 332 хворих! Усього коронавірус забрав життя 218 киян. На сьогодні в столиці вже у 13 тис. 878 осіб підтверджено захворювання на COVID-19, — повідомив Кличко.
За словами чиновника, серед тих, хто захворіли:
180 жінок віком від 19 до 84 років;
шестеро дівчат від двох місяців до 17 років;
137 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв;
дев’ятеро хлопчиків від одного року до 15.
До лікарень столиці за минулу добу шпиталізували 75 пацієнтів. Усі інші інфіковані нині перебувають на самоізоляції під наглядом лікарів.
Одужали за минулу добу 68 осіб. Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 59, Дніпровському — 54, Деснянському районі — 47 випадків, — розповів Кличко.