Частичную отмену судебного сбора предварительно поддержала Верховная Рада

Верховная Рада. Фото: Голос

https://racurs.ua/n143295-chastichnuu-otmenu-sudebnogo-sbora-predvaritelno-podderjala-verhovnaya-rada.html

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Верховная Рада приняла за основу проект закона об освобождении от уплаты судебного сбора за подачу жалобы по делу об административном нарушении.

Законопроект направлен на устранение отдельных правовых противоречий. За соответствующий документ нардепы голосовали во время заседания 2 сентября.

Проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно освобождения от уплаты судебного сбора в связи с обжалованием постановлений по делам об административных правонарушениях» зарегистрирован под № 3424.

Нардепы предлагают освободить от уплаты судебного сбора граждан в том случае, если они подают жалобу на полученный административный штраф в судебном порядке, а также планируют отказаться от использования устаревшего названия «государственная пошлина» в этом контексте.

В проекте закона предлагается использовать только название «судебный сбор».

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает создание единого счета для уплаты налогов и сборов, а также единого социального взноса. Налог на добавленную стоимость, акцизный сбор и таможенные платежи будут уплачиваться отдельно.