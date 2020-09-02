Часткове скасування судового збору попередньо підтримала Верховна Рада

Верховна Рада. Фото: Голос

https://racurs.ua/ua/n143295-chastkove-skasuvannya-sudovogo-zboru-poperedno-pidtrymala-verhovna-rada.html

Ракурс

Верховна Рада прийняла за основу проект закону про звільнення від сплати судового збору за подання скарги у справах про адміністративне порушення.

Законопроект спрямований на усунення окремих правових суперечностей. За відповідний документ нардепи голосували під час засідання 2 вересня.

Проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо звільнення від сплати судового збору у зв’язку з оскарженням постанов у справах про адміністративні правопорушення» зареєстровано за № 3424.

Нардепи пропонують звільнити від сплати судового збору громадян у тому випадку, якщо вони подають скаргу на отриманий адміністративний штраф у судовому порядку, а також не використовувати застарілу назву «державне мито» у цьому контексті.

У проекті закону пропонується використовувати лише назву «судовий збір».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає створення єдиного рахунку для сплати податків і зборів, а також єдиного соціального внеску. Податок на додану вартість, акцизний збір та митні платежі будуть сплачуватися окремо.