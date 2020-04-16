Зеленський підписав закон про створення єдиного рахунку для сплати податків і зборів

Володимир Зеленський. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n136829-zelenskyy-pidpysav-zakon-pro-stvorennya-iedynogo-rahunku-dlya-splaty-podatkiv-i-zboriv.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» № 559-IX, за який проголосувала Верховна Рада 13 квітня цього року.

Даний закон передбачає створення єдиного рахунку для сплати податків і зборів, а також єдиного соціального внеску. Податок на додану вартість, акцизний збір та митні платежі будуть сплачуватися окремо, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Платники податків зможуть здійснювати сплату податків через свій електронний кабінет. Єдиний рахунок буде відкриватися за бажанням платника на центральному рівні Державною казначейською службою.

Відкриття єдиного рахунку суттєво спростить сплату податків, а також зменшить кількість помилково або надмірно сплачених податкових зобов’язань.

Як раніше писав «Ракурс», Зеленський підписав закон, що посилює покарання за підпал сухої трави. Тепер паліям загрожують величезні штрафи.