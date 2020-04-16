Зеленский подписал закон о создании единого счета для уплаты налогов и сборов

Владимир Зеленский. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/n136829-zelenskiy-podpisal-zakon-o-sozdanii-edinogo-scheta-dlya-uplaty-nalogov-i-sborov.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» № 559-IX, за который проголосовала Верховная Рада 13 апреля этого года.

Данный закон предусматривает создание единого счета для уплаты налогов и сборов, а также единого социального взноса. Налог на добавленную стоимость, акцизный сбор и таможенные платежи будут уплачиваться отдельно, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Налогоплательщики смогут осуществлять уплату налогов через свой электронный кабинет. Единый счет будет открываться по желанию плательщика на центральном уровне Государственной казначейской службой.

Открытие единого счета существенно упростит уплату налогов, а также уменьшит количество ошибочно или чрезмерно уплаченных налоговых обязательств.

Как ранее писал «Ракурс», Зеленский подписал закон, ужесточающий наказание за поджог сухой травы. Теперь поджигателям грозят огромные штрафы.