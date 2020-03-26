В Раде готовят еще один «карантинный» законопроект. Фото: Корреспондент

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Коронавирус в Украине стал причиной введения карантина, который вчера продлили до 24 апреля. В связи с этим депутаты Верховной Рады готовят еще один «карантинный» законопроект.

Новый законопроект «второй волны» направлен на сохранение доходов населения на время карантина, когда многие лишились работы или их зарплату урезали. Об этом сообщила глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция «Слуга народа») на своей странице в Facebook.

По словам Третьяковой, в законе прописана норма, согласно которой налогом на доходы физических лиц (18%) не будут облагаться первые 4 тыс. грн дохода в случае, если месячная зарплата человека — до 7 тыс. Она отметила, что предлагала границу в 15 тыс. грн, но начнут с 7 тыс., что «тоже является прогрессом».

Сейчас ожидается регистрация законопроекта от депутатов парламента, в первую очередь — от членов экономического комитета, комитета по вопросам социальной политики. Он направлен на поддержку наиболее незащищенных категорий и экономический стимул для бизнеса.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд принятых парламентом законов, направленных на борьбу с распространением коронавируса.