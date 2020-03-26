У Раді готують ще один «карантинний» законопроект. Фото: Кореспондент

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Коронавірус в Україні став причиною введення карантину, який вчора продовжили до 24 квітня. У зв’язку з цим депутати Верховної Ради готують ще один «карантинний» законопроект.

Новий законопроект «другої хвилі» спрямований на збереження доходів населення на час карантину, коли багато хто позбувся роботи або їхню зарплату урізали. Про це повідомила глава комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (фракція «Слуга народу») на своїй сторінці в Facebook.

За словами Третьякової, в законі прописана норма, згідно з якою податком на доходи фізичних осіб (18%) не будуть обкладатися перші 4 тис. грн доходу у разі, якщо місячна зарплата людини — до 7 тис. Вона зазначила, що пропонувала кордон в 15 тис. грн, але почнуть з 7 тис., що «теж є прогресом».

Зараз очікується реєстрація законопроекту від депутатів парламенту, в першу чергу — від членів економічного комітету, комітету з питань соціальної політики. Він спрямований на підтримку найбільш незахищених категорій та на економічний стимул для бізнесу.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав низку ухвалених парламентом законів, спрямованих на боротьбу з поширенням коронавірусу.