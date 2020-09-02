Ракеты «Нептун» прикроют украинский юг, фото — Армия-информ

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Украинская армия получает новейшее оружие — ракеты «Нептун» в 2021 году станут основой для создания трех дивизионов берегового комплекса наземного базирования. Они будут прикрывать украинский юг от возможной российской агрессии.

Командующий ВМС Украины контра-адмирал Алексей Неижпапа рассказал, что дивизионы разместят в южных областях Украины, у которых есть выход к побережью Черного и Азовского морей.

Сразу после их установления планируем поставить на боевое дежурство одну из батарей комплекса «Нептун», которая приступит к выполнению задач, — передает слова контр-адмирала «Армия-информ».

По словам руководителя флота, эта ракетное оружие является очень эффективным и высокоточным. Неижпапа был председателем приемной комиссии и лично руководил пуском противокорабельных крылатых ракет «Нептун».

Ракеты успешно поражают несколько целей одновременно, при этом расстояние до надводных целей разное, как и сама дистанция между этими целями, — рассказывает контр-адмирал Неижпапа.

Военный сообщил, что во время испытаний ракеты уничтожили первую цель, которая была на расстоянии 85 км, а вторая — до 110 км. Расстояние между ними составляло более 20 км.

Дальность пуска ракеты «Нептун» — до 280 км, а скорость полета — до 1000 км/ч. Во время движения ракета может несколько раз самостоятельно изменять путь. Она оснащена головкой самонаведения, которая имеет сверхвысокие углы обзора. Новое оружие ВМС стойкое к средствам воздействия радиолокационной борьбы кораблей противника.

Напомним, что испытания комплекса «Нептун» успешно завершились во второй половине июня 2020 года пусками ракет с боевой частью.