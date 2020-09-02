Ракети "Нептун" прикриють український південь, фото — Армія-інформ

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Українська армія отримує новітню зброю — ракети «Нептун» у 2021 році стануть основою створення трьох дивізіонів берегового комплексу наземного базування. Вони прикриватимуть український південь від ймовірної російської агресії.

Командувач ВМС ЗС України контрадмірал Олексій Неїжпапа розповів, що дивізіони розмістять у південних областях України, які мають вихід до узбережжя Чорного та Азовського морів.

Відразу після їхнього встановлення плануємо поставити на бойове чергування одну з батарей комплексу «Нептун», яка приступить до виконання завдань за призначенням, — передає слова контр-адмірала «Армія-інформ».

За словами керівника флоту, ця ракетна зброя є дуже ефективною та високоточною. Неїжпапа був головою приймальної комісії і особисто керував пуском протикорабельних крилатих ракет «Нептун».

Ракети успішно вражають кілька цілей одночасно, при цьому відстань до надводних цілей різна, як і сама дистанція між цими цілями, — розповідає контр-адмірал Неїжпапа.

Військовий повідомив, що під час випробувань ракети знищили першу ціль, яка була на відстані 85 км, а друга — до 110 км. Відстань між ними становила понад 20 км.

Дальність пуску ракети «Нептун» — до 280 км, а швидкість польоту — до 1000 км/год. Під час руху ракета може кілька разів самостійно змінювати шлях. Вона оснащена головкою самонаведення, яка має надвисокі кути огляду. Нова зброя ВМС стійка до засобів впливу радіолокаційної боротьби кораблів противника.

Нагадаємо, випробування комплексу «Нептун» успішно завершилися в другій половині червня 2020 року пусками ракет з бойовою частиною.