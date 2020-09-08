Кулеба не смог дозвониться к Лаврову по поводу нарушения перемирия на Донбассе, фото — Новынарня

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Нарушение перемирия со стороны оккупационных войск не смогли срочно обсудить руководители МИД Украины и России. Дмитрий Кулеба не смог дозвониться к Сергею Лаврову, поскольку тот срочно вылетел в Сирию.

Глава украинского МИД в эфире ICTV 7 сентября заявил, что сначала реакция российского МИДа была достаточно «живой», но впоследствии Киев получил сообщение, что министр Лавров срочно отбыл в командировку и «неизвестно, когда этот разговор состоится».

Кулеба убежден, что когда на Донбассе убивают украинского солдата, единственная сторона, с которой нужно говорить — это Россия.

Министр сказал, что намеревался спросить у Лаврова о причинах нарушения тишины на фронте и о подготовке встречи глав МИД нормандской четверки.

Кулеба убежден, что из-за срыва перемирия россияне повышают ставки перед встречей советников лидеров нормандской четверки и пытаются изменить повестку дня встречи, вернув в нее вопросы безопасности.

Напомним, что с 27 июля на Донбассе продолжается «полное и всеобъемлющее прекращение огня». Но 6 сентября оккупанты убили одного и ранили еще одного украинского военного. Тогда Кулеба заявил, что инициировал срочный разговор с российским коллегой Лавровым.