Кулеба не зміг дотелефонуватися до Лаврова щодо порушення перемир'я на Донбасі, фото — Новинарня

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Порушення перемир’я з боку окупаційних військ не змогли терміново обговорити очільники МЗС України та Росії. Дмитро Кулеба не зміг дотелефонуватися до Сергія Лаврова, оскільки той терміново вилетів до Сирії.

Очільник українського МЗС в ефірі ICTV 7 вересня заявив, що спочатку реакція російського МЗС була достатньо «живою», але згодом Київ отримав повідомлення, що міністр Лавров терміново відбув у відрядження і «невідомо, коли ця розмова відбудеться».

Кулеба переконаний, що коли на Донбасі вбивають українського солдата, єдина сторона, з якої потрібно говорити — це Росія.

Міністр сказав, що мав намір запитати Лаврова про причини порушення тиші на фронті, підготовку зустрічі глав МЗС нормандської четвірки.

Кулеба переконаний, що через зрив перемир’я росіяни підвищують ставки перед зустріччю радників лідерів нормандської четвірки і намагаються змінити порядок денний зустрічі, повернувши у нього питання безпеки.

Нагадаємо, що з 27 липня на Донбасі триває «повне і всеосяжне припинення вогню». Але 6 вересня окупанти убили одного і поранили ще одного українського військового. Тоді Кулеба заявив, що ініціював термінову розмову з російським колегою Лавровим.