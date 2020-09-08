Почему Зеленский лучше Порошенко, рассказал соратник Коломойского

Зеленский и Порошенко. Фото: Левый берег

https://racurs.ua/n143539-pochemu-zelenskiy-luchshe-chem-poroshenko-rasskazal-soratnik-kolomoyskogo.html

Ракурс

Владимир Зеленский и Петр Порошенко, шестой и пятый президенты Украины, неоднократно сравнивались. Оценку президентам на этот раз дал соратник олигарха Игоря Коломойского, бизнесмен Игорь Палица.

По его мнению, Зеленский лучше, чем Порошенко из-за того, что его команда не утонула в коррупционных скандалах, а в Украине исчезла атмосфера страха того, что якобы «сейчас нападет Россия». Об этом он рассказал в интервью для «Украинской правды».

Палица рассказал, что у него были дружеские отношения с Зеленским еще до начала его политической карьеры, они познакомились на совместных встречах. Он объяснил, почему кандидатуру Зеленского поддержал олигарх Игорь Коломойский и помогал ее продвигать.

Как рассказал бизнесмен, Коломойский боролся с Порошенко и со страхом, который он сеял в стране из-за угрозы нападения РФ. Именно поэтому он и симпатизировал Зеленскому, который должен был это изменить.

Также пятого президента Палица осудил за коррупцию, которая быстро начала процветать среди его молодой команды, пришедшей ко власти в 2014 году.

Соратник Коломойского рассказал, что когда команда зашла в парламент, большая часть нардепов приехала на «Жигулях» и «Шкодах», а уже спустя три месяца новоиспеченные народные избранники начали покупать себе дорогие авто, самолеты и яхты.

Он добавил, что несколько разочарован действиями Зеленского и политикой, которую ведет «Слуга народа» в Верховной Раде. Однако, по его мнению, это все равно лучше, чем было бы при Порошенко.

Напомним, ранее мы сообщали, что Петр Порошенко, экс-президент Украины и глава фракции «Европейская солидарность», оказался большим врагом для фракции «Голос», чем президент Украины Владимир Зеленский.