Чому Зеленський кращий за Порошенка, розповів соратник Коломойського

Зеленський та Порошенко. Фото: Лівий берег

https://racurs.ua/ua/n143539-chomu-zelenskyy-kraschyy-za-poroshenka-rozpoviv-soratnyk-kolomoyskogo.html

Ракурс

Володимир Зеленський та Петро Порошенко, шостий та п’ятий президенти України, неодноразово порівнювалися. Оцінку президентам на цей раз дав соратник олігарха Ігоря Коломойського, бізнесмен Ігор Палиця.

На його думку, Зеленський кращий за Порошенка через те, що його команда не потонула у корупційних скандалах, а в Україні зникла атмосфера страху, нібито «зараз нападе Росія». Про це він розповів в інтерв’ю для «Української правди».

Палиця розповів, що мав дружні стосунки з Зеленським ще до початку його політичної кар'єри, вони познайомилися на спільних зустрічах. Він пояснив, чому кандидатуру Зеленського підтримав олігарх Ігор Коломойський та допомагав її просувати.

Як розповів бізнесмен, Коломойський боровся з Порошенком та зі страхом, який він сіяв у країні через загрозу нападу РФ. Саме тому він і симпатизував Зеленському, який мав це змінити.

Також п’ятого президента Палиця засудив за корупцію, яка швидко почала процвітати серед його молодої команди, що прийшла до влади у 2014 році.

Соратник Коломойського розповів, що коли команда зайшла до парламенту, більша частина нардепів приїхала на «Жигулях» і «Шкодах», а вже через три місяці новоспечені народні обранці почали купувати собі дорогі авто, літаки та яхти.

Він додав, що дещо розчарований діями Зеленського і політикою, яку веде «Слуга народу» у Верховній Раді, проте, на його думку, це все одно краще, ніж було б за Порошенка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Петро Порошенко, екс-президент України та голова фракції «Європейська солідарність», виявився більшим ворогом для фракції «Голос», ніж президент України Володимир Зеленський.