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13 сентября праздник. Фото: Інльвів
13 сентября отмечают религиозный праздник Куприянов деньhttps://racurs.ua/n143754-13-sentyabrya-otmechaut-religioznyy-prazdnik-kupriyanov-den.htmlРакурс
13 сентября православные верующие отмечают день святого Куприяна Карфагенского, который жил в III веке и был известен как епископ Карфагена.
Куприян был богословом, и большую часть своих произведений посвятил вопросам отступничества и причин, которые ему способствуют. Кроме того, именно Куприяна считают создателем канонического учения о единстве церкви.
Согласно поверью, на Куприянов день журавли слетаются на болота и решают, когда и как осуществлять перелет на юг. За это событие праздник прозвали «Журавлиное вече». Также начиная с этого дня начинают собирать урожай корнеплодов: моркови, свеклы, репы, картофеля.
Этот день в истории:
- 1776 — основан город Днепр;
- 1848 — во Львовском университете создана кафедра украинского языка;
- 1902 — В Великобритании впервые в качестве доказательства вины обвиняемого были использованы отпечатки его пальцев с места преступления;
- 1959 — Во время посадки советская космическая станция «Луна-2» упала на поверхность Луны и стала первым сделанным человеком объектом, который достиг поверхности спутника;
- 1960 — президент США Дуайт Эйзенхауэр подписал указ об установлении памятника Тарасу Шевченко в Вашингтоне;
- 1962 — Элвис Пресли с песней «She's Not You» в двенадцатый раз возглавил хит-парад Великобритании;
- 1965 — В США вышел сингл «Битлз» «Yesterday»;
- 1989 — в Украине обнаружили первых больных СПИДом: ими оказались две молодые жительницы Киева.
В этот день родились:
- 1863 — английский политик Артур Хендерсон;
- 1916 — автор романов и сказочник Роальд Даль;
- 1931 — украинский писатель Борис Харчук;
- 1944 — английская актриса Жаклин Биссет;
- 1961 — украинский художник Оксана Иванкевич;
- 1967 — выдающийся американский легкоатлет, спринтер Майкл Джонсон;
- 1977 — британский профессиональный игрок в снукер Эндрю Хиггинсон;
- 1993 — Хоран, ирландский певец, автор песен и гитарист, известный как участник бойз-бэнда One Direction.
Напомним, ранее мы сообщали, что религиозные праздники в Украине могут получить статус государственных. На Банковой предлагают предоставить государственный статус отдельным религиозным праздникам — Рамазан-байраму, Курбан-Байраму, Песаху, Рош-ха-Шану, Хануке, Пасхе христиан западного обряда.
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