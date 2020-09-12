13 сентября праздник. Фото: Інльвів

https://racurs.ua/n143754-13-sentyabrya-otmechaut-religioznyy-prazdnik-kupriyanov-den.html

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13 сентября православные верующие отмечают день святого Куприяна Карфагенского, который жил в III веке и был известен как епископ Карфагена.

Куприян был богословом, и большую часть своих произведений посвятил вопросам отступничества и причин, которые ему способствуют. Кроме того, именно Куприяна считают создателем канонического учения о единстве церкви.

Согласно поверью, на Куприянов день журавли слетаются на болота и решают, когда и как осуществлять перелет на юг. За это событие праздник прозвали «Журавлиное вече». Также начиная с этого дня начинают собирать урожай корнеплодов: моркови, свеклы, репы, картофеля.

Этот день в истории:

1776 — основан город Днепр;

1848 — во Львовском университете создана кафедра украинского языка;

1902 — В Великобритании впервые в качестве доказательства вины обвиняемого были использованы отпечатки его пальцев с места преступления;

1959 — Во время посадки советская космическая станция «Луна-2» упала на поверхность Луны и стала первым сделанным человеком объектом, который достиг поверхности спутника;

1960 — президент США Дуайт Эйзенхауэр подписал указ об установлении памятника Тарасу Шевченко в Вашингтоне;

1962 — Элвис Пресли с песней «She's Not You» в двенадцатый раз возглавил хит-парад Великобритании;

1965 — В США вышел сингл «Битлз» «Yesterday»;

1989 — в Украине обнаружили первых больных СПИДом: ими оказались две молодые жительницы Киева.

В этот день родились:

1863 — английский политик Артур Хендерсон;

1916 — автор романов и сказочник Роальд Даль;

1931 — украинский писатель Борис Харчук;

1944 — английская актриса Жаклин Биссет;

1961 — украинский художник Оксана Иванкевич;

1967 — выдающийся американский легкоатлет, спринтер Майкл Джонсон;

1977 — британский профессиональный игрок в снукер Эндрю Хиггинсон;

1993 — Хоран, ирландский певец, автор песен и гитарист, известный как участник бойз-бэнда One Direction.

Напомним, ранее мы сообщали, что религиозные праздники в Украине могут получить статус государственных. На Банковой предлагают предоставить государственный статус отдельным религиозным праздникам — Рамазан-байраму, Курбан-Байраму, Песаху, Рош-ха-Шану, Хануке, Пасхе христиан западного обряда.