13 вересня свято. Фото: Інльвів

https://racurs.ua/ua/n143754-13-veresnya-vidznachaut-religiyne-svyato-kupriyaniv-den.html

Ракурс

13 вересня православні віряни вшановують пам’ять святого Купріяна Карфагенського, який жив в III столітті та був відомий як єпископ Карфагена.

Купріян був богословом, і більшу частину своїх творів присвятив питанням відступництва та причин, які його викликають. Крім того, саме Купріяна вважають творцем канонічного вчення про єдність церкви.

За повір’ям, на Купріянів день журавлі злітаються на болота і вирішують, коли і як здійснювати переліт на південь. За цю подію свято прозвали «Журавлине віче». Також з цього числа починають збирати урожай коренеплодів: моркви, буряка, ріпи, картоплі.

Цей день в історії:

1776 — засноване місто Дніпро;

1848 — у Львівському університеті створена кафедра української мови;

1902 — У Великій Британії вперше як доказ провини обвинуваченого були використані відбитки його пальців з місця злочину;

1959 — Під час посадки радянська космічна станція «Луна-2» впала на поверхню Місяця і стала першим зробленим людиною об'єктом, котрий досягнув поверхні супутника;

1960 — президент США Дуайт Ейзенхауер підписав указ про встановлення пам’ятника Тарасові Шевченку у Вашингтоні;

1962 — Елвіс Преслі з піснею «She's Not You» вдванадцяте очолив хіт-парад Великої Британії;

1965 — В США вийшов сингл «Бітлз» «Yesterday»;

1989 — в Україні виявлено перших хворих на СНІД: ними виявилися дві молоді мешканки Києва.

У цей день народилися:

1863 — англійський політик Артур Хендерсон;

1916 — автор романів і казкар Роальд Даль;

1931 — український письменник Борис Харчук;

1944 — англійська актриса Жаклін Біссет;

1961 — український художник Оксана Іванкевич;

1967 — видатний американський легкоатлет, спринтер Майкл Джонсон;

1977 — британський професіональний гравець у снукер Ендрю Хіггінсон;

1993 — Найл Хоран, ірландський співак, автор пісень і гітарист, відомий як член бойз-бенду One Direction.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що релігійні свята в Україні можуть отримати статус державних. На Банковій пропонують надати державний статус окремим релігійним святам — Рамазан-Байраму, Курбан-Байраму, Песаху, Рош-Гашану, Хануці, Великодню християн західного обряду.