Лауреаты Венецианского кинофестиваля стали известны. Фото: 24tv.ua

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Ракурс

Главный приз Венецианского кинофестиваля «Золотой лев» вручили режиссеру Хлое Чжао.

Победителем кинофестиваля стала лента «Земля кочевников». Фильм рассказывает историю женщины, потерявшей жилье во время экономического кризиса 2008 года. Главная героиня, роль которой сыграла Фрэнсис Мак-Дорманд, вынуждена жить в доме на колесах. Фильм, который сняла американский режиссер, был снят по книге журналистки Джессики Брудер. Об этом сообщается на странице фестиваля в Twitter.

«Серебряного льва» получила картина «Жена шпиона» режиссера из Японии Киеси Куросава. А режиссер Мишель Франко с фильмом «Новый порядок» получил гран-при Венецианского кинофестиваля. Актер Франческо Фавино получил Кубок Вольпи за фильм «Наш отец», который снял режиссер Клаудио Ноче.

А Кубок Вольпи за лучшую женскую роль получила Ванесса Кирби за роль в ленте «Фрагменты женщины» режиссера Корнеля Мундруцо.

Напомним, в июне фильм ужасов украинского режиссера Макса Балтера TOGETHER получил пять наград международных кинофестивалей.