Лауреати Венеційського кінофестивалю стали відомі. Фото: 24tv.ua

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Ракурс

Головний приз Венеціанського кінофестивалю «Золотий лев» вручили режисеру Хлої Чжао.

Переможцем кінофестивалю стала стрічка «Земля кочівників». Фільм розповідає історію жінки, яка втратила житло під час економічної кризи 2008 року. Головна героїня, роль якої зіграла Френсіс Мак-Дорманд, змушена жити в будинку на колесах. Фільм, який зняла американський режисер, був знятий по книзі журналістки Джесіки Брудер. Про це повідомляється на сторінці фестивалю у Twitter.

«Срібного лева» отримала картина «Дружина шпигуна» режисера із Японії Кійосі Куросава. А режисер Мішель Франко із фільмом «Новий порядок» здобув гран-прі Венеційського кінофестивалю. Актор Франческо Фавіно отримав Кубок Вольпі за фільм «Наш батько», який зняв режисер Клаудіо Ноче.

А Кубок Вольпі за кращу жіночу роль здобула Ванесса Кірбі за роль у стрічці «Фрагменти жінки» режисера Корнеля Мундруцо.

Нагадаємо, у червні фільм жахів українського режисера Макса Балтера TOGETHER здобув п’ять нагород міжнародних кінофестивалів.