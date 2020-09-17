Солнце. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n143941-na-solnce-vnezapno-potepleet-kak-eto-otrazitsya-na-zemle-foto.html

Ракурс

NASA, американское космическое агентство, объявило о начале нового периода повышенной активности Солнца. Ученые назвали этот период «Солнечный цикл 25».

Из-за изменения погодных условий на звезде, человечество столкнется с техническими проблемами и трудностями, к которым надо подготовиться. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что периоды спокойного и активного Солнца сменяют друг друга примерно каждые 11 лет. В бурные периоды на поверхности звезды происходят гигантские взрывы, при которых Солнце «выплевывает» в пространство дополнительную энергию, свет и вещество солнечной короны.



Такие «плевки» могут быть опасными для потоков элементарных частиц и способны причинить вред астронавтам, которые не защищены магнитным полем Земли.

Исследователи NASA успокаивают и говорят, что не бывает плохой погоды, бывает плохая подготовка к ней. Поэтому сейчас к изменению активности Солнца создана межведомственная научная группа для прогнозирования солнечной погоды и подготовки плана противодействия ей.

Минимум солнечной активности, который обычно знаменует собой окончание предыдущего цикла, пришелся на декабрь 2019 года. Из-за сложности и непредсказуемости процессов на Солнце ученым понадобилось несколько месяцев, чтобы убедиться в этом окончательно.

По прогнозам исследователей, пик солнечной активности наступит в июле 2025 года. Нынешний период активного Солнца должен быть более спокойным, чем предыдущий, который пришелся на 2000-е годы.

Напомним, ранее мы сообщали, что Солнце — достаточно «намагниченная» звезда, и его магнитное поле играет решающую роль в формировании солнечной атмосферы.

Однако, несмотря на то, что впервые магнитное поле Солнца измерили еще сто лет назад, до сих пор создать его карту не удавалось — мешало слишком яркое излучение дневного светила. Теперь такая карта существует благодаря американским ученым.