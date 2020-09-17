Сонце. Фото: Pixabay

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NASA, американське космічне агентство, оголосило про початок нового періоду підвищеної активності Сонця. Вчені дали назву цьому періоду «Сонячний цикл 25».

Через зміну погодних умов на зірці, людство зіткнеться з технічними проблемами і труднощами, до яких треба підготуватися. Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що періоди спокійного і активного Сонця змінюють один одного приблизно кожні 11 років. У бурхливі періоди на поверхні зірки відбуваються гігантські вибухи, під час яких Сонце «випльовує" у простір додаткову енергію, світло та речовину сонячної корони.





Такі «пльовки» становлять загрозу для потоків елементарних частинок та здатні заподіяти шкоду астронавтам, які не захищені магнітним полем Землі.



Дослідники NASA заспокоюють та кажуть, що не буває поганої погоди, буває погана підготовка до неї. Тому наразі до зміни активності Сонця створено міжвідомчу наукову групу для прогнозування сонячної погоди і підготовки плану дій.

Мінімум сонячної активності, який зазвичай знаменує собою закінчення попереднього циклу, припав на грудень 2019 року. Через складність і непередбачуваність процесів на Сонці вченим знадобилося кілька місяців, щоб переконатися у цьому остаточно.

За прогнозами вчених, пік сонячної активності настане у липні 2025 року. Нинішній період активного Сонця має бути спокійнішим за попередній, що припав на 2000-ні роки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Сонце — досить «намагнічена» зірка, і його магнітне поле відіграє вирішальну роль у формуванні сонячної атмосфери.

Однак, попри те, що вперше магнітне поле Сонця виміряли ще сто років тому, досі створити його карту не вдавалося — заважало надто яскраве випромінювання денного світила. Тепер така карта існує завдяки американським вченим.