Конституционность борьбы с законодательным спамом КСУ установит после запросов к президенту и Раде

https://racurs.ua/n143953-konstitucionnost-borby-s-zakonodatelnym-spamom-ksu-ustanovit-posle-zaprosov-k-prezidentu-i-rade.html

Ракурс

Закон о борьбе с законодательным спамом рассмотрели в Конституционном суде. Судьи изучили представление о конституционности закона о противодействии злоупотреблением правами нардепов в ходе законодательной процедуры.

Этот акт, который также назвали законом о предотвращении «законодательного спама», Рада приняла в апреле, пытаясь преодолеть 16 тыс. поправок к так называемому «антиколомойскому закону» о банках.

Впоследствии 53 нардепы обратились в Конституционный суд Украины, поскольку считали закон «О внесении изменений в Регламент ВРУ по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов Украины в ходе законодательной процедуры» таким, что не соответствует предписаниям Конституции.

Авторы ходатайства считают, что «антиспамный» закон предусматривает лишение народного депутата «возможности должным образом отстаивать свое право законодательной инициативы».

В КСУ решили пока направить запросы к президенту Украины, председателю Верховной Рады и юристам Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Национального университета «Одесская юридическая академия», Львовского национального университета имени Ивана Франко и в Правовой департамент секретариата КСУ.

После исследования материалов дела на открытой части пленарного заседания Конституционный суд перешел к закрытой части пленарного заседания для принятия решения.

Народные депутаты в апреле приняли изменения в регламент, которые предусматривают особую процедуру принятия законопроектов, к которым подано более 500 правок. Документ боролся с так называемым «законодательным спамом».

Особая процедура применяется по предложению, подписанному не менее 150 депутатами и поддержанному не менее 226 голосами нардепов на пленарном заседании, при условии предоставления народным депутатам сравнительной таблицы и сопроводительных документов к ней.

У внефракционного депутата, предложения, поправки которого учтены главным комитетом, есть право определить не более одного своего неучтенного предложения, поправки, на которой он настаивает. Инициатору отклоненной поправки предоставят возможность выступления продолжительностью до двух минут; депутату, требующему поставить на голосование (для его подтверждения) предложение, поправку, которая учтена главным комитетом, — до 1 минуты.