Конституційність боротьби із законодавчим спамом КСУ встановить після запитів до президента і Ради

https://racurs.ua/ua/n143953-konstytuciynist-borotby-iz-zakonodavchym-spamom-ksu-vstanovyt-pislya-zapytiv-do-prezydenta-i-rady.html

Ракурс

Закон про боротьбу із законодавчим спамом розглянули в Конституційному суді. Судді досліджували подання щодо конституційності закону щодо протидії зловживанням правами нардепів у ході законодавчої процедури.

Цей акт, який також назвали законом про запобігання «законодавчому спаму», Рада ухвалила у квітні, намагаючись подолати 16 тис. правок до так званого «антиколомойського закону» про банки.

Згодом 53 нардепи звернулися до Конституційного суду України, оскільки вважали закон «Про внесення змін до Регламенту ВРУ щодо протидії зловживанням правами народних депутатів України у ході законодавчої процедури» таким, що не відповідає приписам Конституції.

Автори клопотання вважають, що «антиспамний» закон передбачає позбавлення народного депутата «можливості належним чином відстоювати своє право законодавчої ініціативи».

В КСУ вирішили поки спрямувати запити до президента України, голови Верховної Ради і правникам Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету «Одеська юридична академія», Львівського національного університету імені Івана Франка і до Правового департаменту Секретаріату КСУ.

Після дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання Конституційний суд перейшов до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення.

Народні депутати у квітні ухвалили зміни до регламенту, які передбачають особливу процедуру ухвалення законопроектів, до яких подано понад 500 правок. Документ мав на меті припинити так званий «законодавчий спам».

Особлива процедура застосовується за пропозицією, підписаною не менше 150 депутатами і підтриманою не менш як 226 голосами нардепів на пленарному засіданні Ради, за умови надання народним депутатам порівняльної таблиці та супровідних документів до неї.

Позафракційний депутат, пропозиції, поправки якого враховані головним комітетом, має право визначити не більше однієї своєї неврахованої пропозиції, поправки, на якій він наполягає. Ініціатору відхиленої поправки надаватимуть виступ тривалістю до двох хвилин, депутату, який вимагає поставити на голосування (для його підтвердження) пропозицію, поправку, яка врахована головним комітетом, — до 1 хвилини.