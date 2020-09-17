Полной совместимости с силами НАТО требует Зеленский от ВСУ

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Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины должны в сжатые сроки достичь совместимости с силами НАТО. Такое мнение президент озвучил во время выступления на открытии украинско-американских учений Rapid Trident-2020 17 сентября на Львовщине.

Максимально быстро мы должны достичь совместимости Вооруженных сил Украины с соответствующими структурами стран Североатлантического альянса. А также активизировать реформы, которые позволят получить приглашение и присоединиться к Плану действий для членства в НАТО, — цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента.

Глава государства напомнил, что в начале недели он утвердил Стратегию национальной безопасности Украины, согласно которой членство в НАТО является стратегическим курсом страны.

Кроме этого, Зеленский назвал учения Rapid Trident — шагом на пути к евроатлантической интеграции Украины, призванным улучшить совместимость между штабами ВСУ, США, других членов и партнеров НАТО.

Уверен, что украинские военные передадут международным коллегам уникальный боевой опыт, приобретенный ими с начала войны в 2014 году, — резюмировал глава государства.

Напомним, 17 сентября на Львовщине стартуют украинско-американские командно-штабные учения Rapid Trident-2020, которые являются продолжением серии учений «Щит мира», начатых между Сухопутными войсками ВСУ и Нацгвардией штата Калифорния.

В этом году в учениях принимают участие более 4 тыс. человек. Учения продлятся до 25 сентября.