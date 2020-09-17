Швидко стати сумісними з силами НАТО вимагає Зеленський від ЗСУ

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Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України повинні в стислі терміни досягти взаємосумісності з силами НАТО. Таку думку президент озвучив під час виступу на відкритті українсько-американських навчання Rapid Trident-2020 17 вересня на Львівщині.

Максимально швидко ми маємо досягти взаємосумісності Збройних сил України з відповідними структурами держав Північноатлантичного альянсу. А також активізувати реформи, які дозволять отримати запрошення та приєднатися до Плану дій щодо членства в НАТО, — цитує Зеленського прес-служба Офісу президента.

Глава держави нагадав, що на початку тижня він затвердив Стратегію національної безпеки України, згідно з якою членство в НАТО є стратегічним курсом держави.

Окрім цього, Зеленський назвав навчання Rapid Trident — кроком на шляху до євроатлантичної інтеграції України, покликаним покращити сумісність між штабами ЗСУ, США та інших членів і партнерів НАТО.

Впевнений, що українські військові передадуть міжнародним колегам унікальний бойовий досвід, набутий ними з початком війни у 2014 році, — резюмував глава держави.

Нагадаємо, 17 вересня на Львівщині стартують українсько-американські командно-штабні навчання Rapid Trident-2020, які є продовженням серії навчань «Щит миру», розпочатих між Сухопутними військами ЗСУ та Нацгвардією штату Каліфорнія.

Цьогоріч у навчаннях беруть участь понад 4 тис. осіб. Навчання триватимуть до 25 вересня.