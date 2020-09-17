Зеленскому интересен российский проект железной дороги от Ужгорода до Вены, фото — РБК-Украина

https://racurs.ua/n143958-zelenskomu-interesen-rossiyskiy-proekt-jeleznoy-dorogi-ot-ujgoroda-do-veny.html

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Президент Владимир Зеленский заявил о поддержке инфраструктурного проекта, который лоббирует Российская Федерация.

Глава государства два дня вел переговоры с руководством Австрии. Во время брифинга с канцлером Себастианом Курцом президент Украины назвал интересным проект прокладки железнодорожной магистрали с широкой колеей 1520 мм от Ужгорода до Вены.

Зеленский сказал, что такой маршрут значительно упростит и ускорит транзит товаров из Азии в ЕС.

«Буквы» напомнили, что инициатором такого транспортного проекта является Россия, которая уже больше 10 лет лоббирует его, но не может начать осуществлять без участия Украины.

Россияне хотят построить 400 км железной дороги от украинской границы в Вену через Словакию за 6,5 млрд евро. Сроки строительства — 2023 — 2033 годы.

Кремль в первую очередь преследует геополитический интерес — создать контур влияния на ЕС. Кроме того, магистраль поможет россиянам быстрее доставлять свои грузы по суше, — пишут «Буквы».

На экономическом форуме в Вене 15 сентября министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что «для Украины важной и ожидаемой является дальнейшая работа над проектом железной дороги с колеей 1520 мм от украинской границы до Вены».

Напомним, что в Украине, России и других постсоветских странах ширина железнодорожной колеи — 1520 мм («широкая колея»), а в странах ЕС ширина колеи — 1435 мм («европейская»). Поэтому на западной границе пассажирским вагонам «переобувают» колесные пары, а из товарным поездов на западной границе груз переваливают.

Россияне для этого проекта избрали маршрут от границы Украины через Словакию на Вену из-за того, что с советских времен осталась колея 1520 мм от Ужгорода до Кошиц длиной 40 км, по которой во времена «соцлагеря» возили руду на местный меткомбинат. Сейчас эта колея заброшена.

Затягивать Украину в свой проект магистрали до Вены Кремль начал еще в 2007 году, когда руководители железных дорог РФ и Украины подписали соответствующий меморандум. Впоследствии были попытки ускорить процесс, но после Революции достоинства железнодорожный проект Кремля, участником которого должна быть Украина, перешел в «спящий формат».