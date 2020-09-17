Зеленському цікавий російський проект залізниці від Ужгорода до Відня, фото — РБК-Україна

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Президент Володимир Зеленський заявив про підтримку інфраструктурного проекту, який лобіює Російська Федерація.

Глава держави два дні вів перемовини із керівництвом Австрії. Під час брифінгу з канцлером Себастіаном Курцем президент України назвав цікавим проект прокладання залізничної магістралі з широкою колією 1520 мм від Ужгорода до Відня.

Зеленський сказав, що такий маршрут значно спростить та прискорить транзит товарів із Азії в ЄС.

«Букви» нагадали, що ініціатором такого транспортного проекту є Росія, яка вже більше 10 років лобіює його, але не може розпочати здійснювати без участі України.

Росіяни хочуть збудувати 400 км залізниці від українського кордону до Відня через Словаччину за 6,5 млрд євро. Терміни будівництва — 2023 — 2033 роки.

Кремль має в першу чергу геополітичний інтерес — створити контур впливу на ЄС. Крім того, магістраль допоможе росіянам швидше доставляти свої вантажі суходолом, — пишуть «Букви».

На Економічному форумі у Відні 15 вересня міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що «для України важливою та очікуваною є подальша робота над проектом залізниці колією 1520 мм від українського кордону до Відня».

Нагадаємо, що в Україні, Росії та інших пострадянських країнах ширина залізничної колії — 1520 мм («широка колія»), а в країнах ЄС ширина колії — 1435 мм («європейська колія»). Тому на західному кордоні пасажирським вагонам «перевзувають» колісні пари, з товарних поїздів на західному кордоні перевалюють вантаж.

Росіяни для цього проекту обрали маршрут від кордону України через Словаччину на Відень через те, що з радянських часів залишилась колія 1520 мм від Ужгорода до Кошиць довжиною 40 км, по якій в часи «соцтабору» возили руду на місцевий меткомбінат. Наразі ця колія занедбана.

Затягувати Україну в свій проект магістралі до Відня Кремль почав ще в 2007 році, коли керівники залізниць РФ і України підписали відповідний меморандум. Згодом були спроби пришвидшити процес, але після Революції гідності залізничний проект Кремля, учасником якого мала бути Україна, перейшов у «сплячий формат».