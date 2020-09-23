Еще 300 киевлян подкосил коронавирус. Фото: КГГА

https://racurs.ua/n144206-esche-300-kievlyan-podkosil-koronavirus-klichko-nazval-naibolee-zarajennye-rayony-karta.html

Ракурс

Коронавирус в Киеве продолжает активно распространяться. Только за последние сутки, 22 сентября, в столице подтвердили 307 новых случаев заболевания. В больницы были госпитализированы 37 пациентов.

За сутки заболели, в частности, 37 детей и девять медиков. Всего в столице уже 20 тыс. 335 подтвержденных случаев заболевания. Об этом во время онлайн-брифинга 23 сентября рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

За сутки заболели:

161 женщина в возрасте от 21 до 90 лет;

109 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет;

16 девочек от 4 месяцев до 17 лет;

21 мальчик от 1 до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в:

Деснянском районе — 58;

Дарницком — 50;

Днепровском районе — 36 случаев.

Выздоровели за минувшие сутки 114 человек. Всего коронавирус преодолели 6 тыс. 43 жителя Киева. В то же время пятеро заболевших скончались за минувшие сутки. В целом коронавирус забрал жизни 330 киевлян.

Кличко также отметил, что в Киеве самый высокий показатель по количеству тестирований. Сейчас он составляет 258 тестов на 100 тыс. жителей. За весь период пандемии в столице было сделано более 125 тыс. ПЦР-тестов.

Как сообщалось, в Украине зарегистрировано почти 185 тыс. больных коронавирусом. За последние сутки был установлен рекорд по госпитализации — в больницы отправили сразу 711 пациентов.