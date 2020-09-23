Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Еще 300 киевлян подкосил коронавирус. Фото: КГГА

Еще 300 киевлян подкосил коронавирус — Кличко назвал наиболее зараженные районы (КАРТА)

23 сен 2020, 12:26
999

Коронавирус в Киеве продолжает активно распространяться. Только за последние сутки, 22 сентября, в столице подтвердили 307 новых случаев заболевания. В больницы были госпитализированы 37 пациентов.

За сутки заболели, в частности, 37 детей и девять медиков. Всего в столице уже 20 тыс. 335 подтвержденных случаев заболевания. Об этом во время онлайн-брифинга 23 сентября рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

За сутки заболели:

  • 161 женщина в возрасте от 21 до 90 лет;
  • 109 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет;
  • 16 девочек от 4 месяцев до 17 лет;
  • 21 мальчик от 1 до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в:

  • Деснянском районе — 58;
  • Дарницком — 50;
  • Днепровском районе — 36 случаев.

Выздоровели за минувшие сутки 114 человек. Всего коронавирус преодолели 6 тыс. 43 жителя Киева. В то же время пятеро заболевших скончались за минувшие сутки. В целом коронавирус забрал жизни 330 киевлян.


Кличко также отметил, что в Киеве самый высокий показатель по количеству тестирований. Сейчас он составляет 258 тестов на 100 тыс. жителей. За весь период пандемии в столице было сделано более 125 тыс. ПЦР-тестов.

Как сообщалось, в Украине зарегистрировано почти 185 тыс. больных коронавирусом. За последние сутки был установлен рекорд по госпитализации — в больницы отправили сразу 711 пациентов.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров