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Ще 300 киян підкосив коронавірус. Фото: КМДА

Ще 300 киян підкосив коронавірус — Кличко назвав найбільш заражені райони (КАРТА)

23 вер 2020, 12:26
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Коронавірус у Києві продовжує активно поширюватись. Лише за останню добу, 22 вересня, у столиці підтвердили 307 нових випадків захворювання. До лікарень госпіталізували 37 пацієнтів.

За добу захворіли, зокрема, 37 дітей та дев’ятеро медиків. Загалом у столиці вже 20 тис. 335 підтверджених випадків захворювання. Про це під час онлайн-брифінгу 23 вересня розповів мер Києва Віталій Кличко.

За добу захворіли:

  • 161 жінка віком від 21 до 90 років;
  • 109 чоловіків віком від 18 до 93 рокiв;
  • 16 дівчаток від 4 місяців до 17 років;
  • 21 хлопчик від 1 до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у:

  • Деснянському районі — 58;
  • Дарницькому — 50;
  • Дніпровському районі — 36 випадків.

Ще 300 киян підкосив коронавірус. Карта: КМДА

Одужали за минулу добу 114 людей. Всього коронавірус подолали 6 тис. 43 мешканця Києва. Водночас п’ятеро хворих померли за минулу добу. Загалом коронавірус забрав життя 330 киян.


Кличко також зазначив, що у Києві найвищий показник з кількості тестувань. Наразі він складає 258 тестів на 100 тис. мешканців. За весь період пандемії у столиці було зроблено понад 125 тис. ПЛР-тестів.

Як повідомлялося, в Україні зареєстровано майже 185 тис. хворих на коронавірус. За останню добу був встановлений рекорд з госпіталізації — до лікарень відправили одразу 711 пацієнтів.


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