Экономный Зеленский потратил на рабочие поездки вдвое меньше, чем Порошенко. Фото: ОП

https://racurs.ua/n144457-ekonomnyy-zelenskiy-potratil-na-rabochie-poezdki-vdvoe-menshe-chem-poroshenko.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, довольно часто совершает рабочие поездки как за границу, так и в пределах нашего государства. Такие визиты оплачиваются из государственного бюджета.

Согласно информации Государственного управления делами (ГУД), в период с 1 января по 25 сентября на поездки президента потратили почти 12 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба ГУД, передает «Интерфакс-Украина»

Как отметили в ГУД, семь поездок за границу обошлись государству в 6 млн 868 тыс. грн. За вышеуказанный период были осуществлены 23 рабочие поездки по Украине. На них потратили 5,1 млн грн.

Аналогичные расходы в 2018 году, когда президентом был Петр Порошенко, составляли 26 млн 592 тыс. грн. Из них на 21 поездку за пределы страны потратили 16 млн 638 тыс. грн, а полсотни визитов по Украине обошлись в 9 млн 954 тыс. грн.

В Государственном управлении делами подсчитали смету иностранных и внутренних поездок делегаций и главы государства в 2017 году. Так, общая сумма расходов составляет 29 млн 687 тыс. грн. Из них 24 млн 16 тыс. грн было направлено на 27 визитов за границу и 5 млн 671 тыс. грн — на 40 рабочих поездок по Украине. А в 2016 году общая сумма расходов составила 31 млн 973 тыс. грн. Из которых за 25 поездок за границу заплатили 26 млн 901 тыс. грн, а за 39 рабочих поездок по Украине — 5 млн 72 тыс. грн.

Как сообщал «Ракурс», ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал влог, который он посвятил двум своим рабочим поездкам. Одна из них была в Ивано-Франковскую область, другая — на Херсонщину.