Економний Зеленський витратив на робочі поїздки вдвічі менше, ніж Порошенко. Фото: ОП

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, доволі часто здійснює робочі поїздки як за кордон, так і в межах нашої держави. Такі візити оплачуються із державного бюджету.

Згідно з інформацією Державного управління правами (ДУС), у період з 1 січня по 25 вересня на поїздки президента витратили майже 12 млн грн. Про це повідомила прес-служба ДУС, передає «Інтерфакс-Україна»

Як зазначили у ДУС, сім поїздок за кордон обійшлися державі у 6 млн 868 тис. грн. За вищевказаний період було здійснено 23 робочі візити Україною. На них витратили 5,1 млн грн.

Аналогічні витрати у 2018 році, коли президентом був Петро Порошенко, становили 26 млн 592 тис. грн. Із них на 21 поїздку за межі країни витратили 16 млн 638 тис. грн, а півстотні візитів Україною обійшлися у 9 млн 954 тис. грн.

У Державному управлінні справами підрахували кошторис закордонних та внутрішніх поїздок делегацій та глави держави у 2017 році. Так, загальна сума витрат становить 29 млн 687 тис грн, Із них 24 млн 16 тис. грн було спрямовано на 27 візитів за кордон і 5 млн 671 тис. грн — на 40 робочих поїздок Україною. А у 2016 році загальна сума витрат становила 31 млн 973 тис. грн. З яких за 25 поїздок за кордон заплатили 26 млн 901 тис. грн, а за 39 робочих поїздок Україною — 5 млн 72 тис. грн.

Як повідомляв «Ракурс», раніше президент України Володимир Зеленський опублікував влог, який він присвятив двом своїм робочим поїздкам. Одна з них була до Івано-Франківської області, інша — на Херсонщину.