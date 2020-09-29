Подробности смерти зацепера в метро Киева рассказали правоохранители

В метро Киева погиб 29-летний зацепер. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n144458-tragediya-v-metro-kieva-pogib-zaceper-popavshiy-pod-poezd.html

Ракурс

Зацепер погиб в метро Киева между станциями метрополитена «Выдубичи» и «Славутич». Инцидент произошел в понедельник, 28 сентября.

Очевидцы сообщили в полицию, что во время движения вагона с крыши поезда упал неизвестный. Позже выяснилось, что мужчина зашел в столичный метрополитен и на одной из станций залез на крышу поезда. Когда поезд тронулся, зацепер упал с крыши вагона и погиб на месте. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба столичной полиции.

Правоохранители осмотрели место происшествия и обнаружили рюкзак с личными вещами и документами погибшего. Погибшим оказался 29-летний житель Ужгорода.

Материалы о событии в метро следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ с дополнительной квалификацией — самоубийство. Правоохранители должны установить обстоятельства и причины гибели мужчины, проверить все версии инцидента.

Напомним, в мае в Киеве четыре несовершеннолетних подростка жестоко избили мужчину прямо в вагоне метро на глазах других пассажиров. Пассажира продолжили бить даже после того, как тот потерял сознание.