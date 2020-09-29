Подробиці смерті зачепера у метро Києва розповіли правоохоронці

У метро Києва загинув 29-річний зачепер. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n144458-tragediya-v-metro-kyieva-zagynuv-zacheper-yakyy-potrapyv-pid-potyag.html

Ракурс

Зачепер загинув у метро Києва між станціями метрополітену «Видубичі» та «Славутич». Інцидент стався у понеділок, 28 вересня.

Очевидці повідомили у поліцію, що під час руху вагону з даху потяга впав невідомий. Пізніше з’ясувалося, що чоловік зайшов до столичного метрополітену та на одній із станцій заліз на дах потягу. Коли поїзд рушив, зачепер впав із даху вагону та загинув на місці. Про це 29 вересня повідомила прес-служба столичної поліції.

Правоохоронці оглянули місце події та виявили рюкзак із особистими речами та документами загиблого. Загиблим виявився 29-річний мешканець Ужгорода.

Матеріали щодо події в метро слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ з додатковою кваліфікацією — самогубство. Правоохоронці повинні встановити обставини і причини загибелі чоловіка, перевірити усі версії інциденту.

Нагадаємо, у травні в Києві четверо неповнолітніх підлітків жорстоко побили чоловіка прямо у вагоні метро на очах інших пасажирів. Пасажира продовжили гамселити навіть після того, як той знепритомнів.